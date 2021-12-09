Челябинск, 9 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинской области 8 декабря зафиксировали ещё 626 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 134 342 случая заражения. Исцелились 119 825 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 7799 человек. А скончались от ковида ещё 30 граждан.