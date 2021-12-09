Южно-Сахалинск, 9 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук, выступая 9 декабря в Областной думе при рассмотрении пакета федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов, заявил, что часть антиваксеров, которая активно ведёт свою деятельность в социальных сетях находится на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Сегодня на законопроект, который мы с вами обсуждаем, правительство Сахалинской области имеет четкую позицию — нужны прививки и вынужденные ограничения. А кто дает отрицательные отзывы? Это от 1 до 3% людей, так называемых антиваксеров. Кто эти люди? Многие из них ни разу не находились на территории Сахалинской области. А у некоторых зарегистрированы домены и IT-адреса вообще с территории Украины. Мы должны с вами понимать, а зачем им это нужно, для чего? Не будем вдаваться в подробности, я говорю о том, что мы умеем на территории Сахалинской области работать с разумной достаточностью тех ограничительных мероприятий, которые нам сегодня необходимы», — сказал Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость лечения от COVID-19 одного среднетяжелого пациента составляет от 150 до 250 тыс. рублей, а крайне тяжёлых пациентов — до полумиллиона рублей и выше. Об этом выступая перед депутатами Областной думы Сахалина 9 декабря при рассмотрении федерального пакета законопроектов о введении в РФ QR-кодов заявил главный врач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин.