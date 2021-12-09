Барнаул, 9 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Алтайское краевое законодательное собрание АКЗС обнародовало сегодня, 9 декабря, итоги опросного голосования по правительственным законопроектам о введении QR-кодов. Как следует из официального сообщения, они получили одобрение большинства алтайских депутатов: за проголосовали 40 человек и только 26 были против.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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"Эти результаты означают, что из всех фракций АКЗС только депутаты «Справедливой России — За правду» в полном составе проголосовали против введения QR-кодов. Все депутаты фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России» и часть депутатов КПРФ поддержали QR-кодирование», — пояснил в своём телеграм-канале руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов.

«Мы сегодня закончили опросное голосование, поддержали законопроект. Считаю, что те депутаты, которые проголосовали «за», повели себя ответственно. Поверьте, решение было непростым, но в нынешней тяжелой ковидной ситуации, когда мы ежедневно теряем десятки людей, заболевают сотни жителей края, бессовестно распыляться на популистские заявления. Нужно делать все возможное для борьбы с пандемией», — заявил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав алтайского парламента был избран осенью 2021 года. По итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили единороссов абсолютного большинства. Звучали предположения, что голоса коммунистов станут решающими.

Пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря.

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