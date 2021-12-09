Москва, , 11:38 — REGNUM На сегодняшний день в России привились от гриппа более 40% населения страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По тем данным, которые мы имеем за 48-ю неделю, 59,46 млн человек у нас привились от гриппа, это 40,7% от численности населения страны», — сказал Онищенко.

Он напомнил о существовании трех‑ и четырехвалентных вакцин от гриппа, в которых содержатся два новых актуальных штамма: «А раз два новых штамма появились в эпидсезон, это такой признак прогностический не очень хороший с точки зрения его развития. Поэтому сегодня, конечно же, нам надо заканчивать вакцинацию по гриппу».