Барнаул, 9 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 9 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 080 146 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 5219 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Наталья Диева Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Из общего числа привитых 116 695 жителей региона получили первую прививку (на 3238 меньше, чем в предыдущей суточной сводке).

Число полностью привитых граждан составляет 913 471 человек (+7831 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 49 980 ревакцинированных (+623 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

Читайте также: На Алтае уменьшается число привитых «Спутником V»