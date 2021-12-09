Лондон, 9 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Министр судоходства и островной политики Греции Янис Плакиотакис и министр транспорта Саудовской Аравии Салех Аль-Джассер подписали соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта. Документ подписан в Лондоне 8 декабря, сообщает AMNA.

Oboi.cc Корабль уплывает

Это соглашение между Грецией и Саудовской Аравией «значительно укрепляет морские отношения между двумя странами и является трамплином для углубления их стратегического партнерства в области судоходства», — отметил Плакиотакис.

Подписание этого соглашения является приоритетом для обеих стран с 2013 года и является результатом сильной политической воли к углублению их конструктивного сотрудничества, добавил греческий министр.