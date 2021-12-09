Барнаул, 9 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 9 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7441 человек, причём 28 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 521 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 108733 человека.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Вместе с тем, новый вирус победил 82 811 человек (+1184 за сутки). Это один из рекордных показателей.

Тяжелобольных в крае насчитывается 621 (+10 за сутки), из них 240 подключены к аппаратам ИВЛ (-11 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 242 человека, +91 за сутки) и ОРВИ (76 744 человека, +420 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за за сутки стало больше на 93 (всего 4161). Это рекордный показатель за все время пандемии.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 412 (-380 за минувшие сутки).

Читайте также: Алтайский край в борьбе с коронавирусом поставил два рекорда