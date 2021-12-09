Москва, 9 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Стороннику интеграции Казахстана с Россией Ермеку Тайчибекову решением суда увеличен срок заключения до 10 лет, в ходе процесса стороне защиты даже не дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Об этом 9 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Галым Нурпеисов.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«7 декабря состоялось очередное заседание суда по делу Ермеку Тайчибекову», — сообщил адвокат.

«Судья Динара Джузбаева формально удовлетворила ходатайство Ермека о предоставлении материалов уголовного дела, но 7 декабря сообщила, что предоставит для ознакомления материалы дела позже, а сейчас продолжатся исследования», — отметил Нурпеисов.

«Я высказал возражения. Я напомнил о прошлом процессе, когда Ермеку выдвигали обвинения по 174 статье и когда суд полностью проигнорировал защиту. 7 декабря произошло повторение этой ситуации», — сообщил собеседник агентства.

«Ознакомление с материалами уголовного дела — право, предусмотренное УПК Республики Казахстан», — напомнил адвокат.

«Нами был заявлен повторный отвод судье, но он был отклонён», — сообщил Нурпеисов.

«Меня поражает скорость движения уголовного процесса. Это не суд, это спектакль» — заключил адвокат.

По итогам суда 8 декабря Ермек Тайчибеков был признан виновным по ст.274 ч. 3 и по ст. 311 УК РК (освобожден от наказания по истечению срока давности) и приговорён к четырём годам лишения свободы. С учетом уже состоявшегося срока заключения, Ермек Тайчибеков должен будет находиться в местах лишения свободы строгого режима 10 лет.