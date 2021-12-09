Афины , 9 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Представители министерства иностранных дел Греции глубоко опечалены трагической гибелью начальника Штаба обороны ВС Индии генерала Бипина Равата, его жены и 11 других военнослужащих в результате крушения вертолета в Тамилнаде. Об этом сообщается на странице МИД Греции в соцсети Twitter 8 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

В министерстве выразили искренние соболезнования их семьям и друзьям.

«В это скорбное время Греция поддерживает правительство и народ Индии», — говорится в сообщении.

Вертолет, на борту которого находился высший военный командующий Индии, разбился в южном штате Тамилнад, на холмах недалеко от города Кунур, утром 8 декабря. 63-летний Рават был назначен первым в истории Индии начальником штаба обороны в январе 2019 года.