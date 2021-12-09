Пермь, 9 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Перми с 25 декабря начнёт работать главный новогодний городок на эспланаде. Для его посещения QR-коды не потребуются, сообщает портал 59.RU со ссылкой на администрацию.

Zaksob.ru QR-код

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Однако специальные коды, свидетельствующие о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании, необходимы, если посетители решат поучаствовать в мероприятиях на территории праздничного ледового комплекса.

В новогодний городок организуют два входа. Посещение площадки будет свободным. «QR-код потребуется только для участия взрослых в интерактивных мероприятиях, которые будут проходить у ледовых объектов», — подчеркнули в мэрии.