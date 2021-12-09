Париж, 9 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Встреча между министром внутренних дел Греции Макисом Воридисом и министром трансформации государственного сектора и государственной службы Франции Амели де Моншалин состоялась в Париже 8 декабря, сообщает AMNA.

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Главной темой встречи стало дальнейшее укрепление сотрудничества между Грецией и Францией в вопросах, касающихся структурных реформ государственного сектора.

Воридис также выразил большой интерес Греции к программе обмена государственными служащими между государствами-членами Европейского союза, продвигаемой Францией по случаю предстоящего председательства в Совете ЕС с 1 января 2022 года.