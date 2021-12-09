Сантьяго-де-Компостела, Испания, 9 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес пожелал, чтобы Социалистическая партия Португалии Антониу Кошты одержала «громкую победу». Соответствующее заявление он сделал на закрытии съезда галисийского отделения партии PSOE.

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Также Санчес пожелал Коште, чтобы «он продолжал быть премьер-министром, который нужен Португалии».

Сам Кошта принял участие в мероприятии в качестве гостя по видеосвязи.