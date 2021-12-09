Москва, 9 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» Дмитрий Михнов написал слова и музыку песни, посвященной Героям Отечества. Авторская композиция стала подарком ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России каждый год 9 декабря. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Одиннадцатиклассник из поселка Сосновка Тамбовской области, победитель «Большой перемены» Дмитрий Михнов впервые исполнил песню на встрече с Героями России — летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным и вице-президентом российской ассоциации героев Вячеславом Сивко вместе с финалистами и победителями «Большой перемены» Даниилом Холоповым, а также Даниилом и Дианой Галстян.

«Есть две крылатые фразы, которые известны каждому российскому школьнику и не теряют своей значимости во все времена: «Героями не рождаются, героями становятся» и «В жизни всегда есть место подвигу». Встреча в Москве с Героями России подтвердила эти вечные истины. Помнить об этом — наша святая обязанность, наш долг. Именно эти мысли я постарался заложить в свою песню», — рассказал Дмитрий Михнов.

Также он добавил, что пожертвовать собой ради мира и спокойствия в будущем способен не каждый человек, а современные герои — военные, пожарные, полицейские, космонавты, врачи — делают это каждый день.

При этом песня победителя конкурса «Большая перемена» легла в основу видеоролика, подготовленного Росмолодежью ко Дню Героев Отечества.

Отметим, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Партнерами конкурса являются: Сбербанк, соцсеть «ВКонтакте», АНО «Национальные приоритеты», государственная корпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги» и государственная корпорация «Роскосмос».