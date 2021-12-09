Пенза, 9 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Пензенской области на базе многофукциональных центров (МФЦ) по состоянию на 1 декабря 2021 года оказано более 1 млн 532 тыс. государственных и муниципальных услуг, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1 млн 408 тыс. услуг). Итоги деятельности сети МФЦ в регионе за 11 месяцев текущего года приводит министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

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В 2021 году на базе МФЦ стартовало предоставление более 20 новых услуг, среди них оформление и выдача загранпаспорта сроком на 10 лет, с использованием программно-технического комплекса «Криптобиокабина»; государственная регистрация рождения ребенка родителями, состоящими в браке; оформление и выдача водительских удостоверений в электронном виде. Также в МФЦ стало возможным подать документы по госрегистрации прав и постановке на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. Сотрудники МФЦ приняли активное участие во Всероссийской переписи населения. Во всех МФЦ региона были размещены стационарные площадки с переписчиками.

Начиная с ноября, в МФЦ стало возможным получить бумажный сертификат о вакцинации, перенесённом заболевании COVID-19, либо медицинском отводе. За месяц данной услугой в МФЦ области воспользовались более 42 тыс. жителей.

В ряде медучреждений Пензы организовано выездное обслуживание сотрудниками МФЦ для выдачи сертификатов о вакцинации, уже выдано более 3 тыс. экземпляров.

На территории Пензенской области в функционирующих 33 многофункциональных центра предоставляется более 410 государственных и муниципальных услуг.

ИА REGNUM ранее сообщало, Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства России, в котором предлагается ограничивать запись на приём граждан в орган власти или МФЦ в случае превышения лимита запросов на определенный промежуток времени.

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