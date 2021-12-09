Верхняя Пышма, Свердловская область, 9 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Уральская горно-металлургическая компания запускает для учеников 7−10 классов на территориях своего присутствия «Инженерную школу УГМК». Это новый образовательный проект, который реализуется в рамках утвержденной руководством компании корпоративной Стратегии управления персоналом. Он охватит 24 города в 11 регионах страны. Его цель — повысить уровень знаний у школьников и подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Пресс-служба УГМК

По словам директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрия Малышева, «молодежь должна иметь возможность получать качественное образование в своих родных городах, а также понимать, как эти знания они смогут применить в будущем на производстве. Уральская горно-металлургическая компания готова помогать в этом направлении не только школьникам, но и учителям. От этого зависит наше общее будущее».

С января по май 2022 года участники «Инженерной школы УГМК» будут проходить обучение в очном и онлайн-формате. Они ознакомятся с современными технологиями, получат новые знания и разовьют навыки разработки технических проектов, примут участие в тренингах, деловых играх и квестах.

В Инженерной школе будут преподавать лучшие учителя страны ¬из передовых вузов и корпоративного Технического университета УГМК.

Еженедельно планируется проведение от одного до трех онлайн-занятий по математике, физике, химии, а также по отдельному графику подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам. Кроме того, пройдут профориентационные мероприятия с участием студентов Технического университета УГМК и представителей компании, экскурсии на предприятия Уральской горно-металлургической компании. Школьники также смогут принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК.

Поступить в «Инженерную школу УГМК» можно по результатам конкурсного отбора, подготовка к которому пройдет в несколько этапов:

— с 13 по 22 декабря 2021 года в территориях присутствия УГМК состоятся установочные онлайн-встречи со школьниками и их родителями. Представители компании расскажут о школе и условиях обучения в ней;

— с 23 декабря по 13 января 2021−2022 года ¬(с перерывом на зимние каникулы) школьники по желанию смогут пройти пробный мини-курс «Введение в профессию инженера»;

— 15 января 2022 года ребята пройдут предметное тестирование и сдадут краткое эссе «Почему я хочу учиться в Инженерной школе УГМК»;

— 22 января 2022 года будут опубликованы результаты отбора.

И, наконец, с 24 января — начало обучения в «Инженерной школе УГМК».

Более подробная информация о поступлении в «Инженерную школу УГМК» доступна по ссылке.