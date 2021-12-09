Афины , 9 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу рассказала об активном участии греков Австралии в политической, экономической и социальной жизни страны, во время ее встречи с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн в Афинах 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Австралийские греки выступают в качестве стабильного связующего звена между Грецией и Австралией, отметила Сакелларопулу.

В беседе было также особо упомянуто об исторических связях между двумя странами, обсуждался ряд других вопросов, таких как борьба с пандемией, ситуация в Средиземноморском и Индо-Тихоокеанском регионах и политические, экономические и культурные связи между Грецией и Австралией.

Учитывая деятельность Пейн как министра иностранных дел и министра по делам женщин, стороны также обсудили роль и положение женщин в обеих странах и инициативы по укреплению их прав.