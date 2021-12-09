Чита, 9 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 8 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 465 752 человек (+4486 за последние сутки). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Cap.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 531 797 человек (+3495 за последние сутки). Повторно привились 88 447 жителей региона (+1691 за последние сутки).

Читайте также: В Забайкалье прививку от COVID-19 получили ещё более 12 тысяч человек