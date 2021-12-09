Белград, 9 декабря 2021, 10:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 8 декабря заявил, что его Сербская прогрессивная партия «ни динара» никогда не получала от братьев Звонко и Жарко Веселиновичей.
Напомним, 8 декабря братья Веселиновичи и Милан Радойчич были внесены в санкционные списки Государственным департаментом США. Основные обвинения в их адрес были связаны с контрабандой. Ранее Андрей Вучич, брат президента, публиковал фото со Звонко Веселиновичем в непринужденной обстановке.
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