Белград, 9 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 8 декабря заявил, что его Сербская прогрессивная партия «ни динара» никогда не получала от братьев Звонко и Жарко Веселиновичей.

Predsednik.rs Александр Вучич

Александр Вучич «Сегодня я получил неформальный отчет от американского посольства, и я должен опровергнуть информацию — никто из Веселиновичей не дал нам ни динара. Партия, которой я руковожу, имеет более чем достаточно благодаря государственным фондам и вступительным взносам».

Напомним, 8 декабря братья Веселиновичи и Милан Радойчич были внесены в санкционные списки Государственным департаментом США. Основные обвинения в их адрес были связаны с контрабандой. Ранее Андрей Вучич, брат президента, публиковал фото со Звонко Веселиновичем в непринужденной обстановке.