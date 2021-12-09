Лас-Вегас, США, 9 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Марк Стоун, ещё по шайбе забросили форварды Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Макс Пачиоретти.

В составе «Далласа» точными бросками отметились Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски, сделавший дубль.

На сегодняшний день «Вегас» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 30 очков. «Даллас» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 28 очками.

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