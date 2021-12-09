Якутск, 9 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Якутия получит дополнительное финансирование на лечение пациентов с СOVID-19. Из федерального бюджета республике выделят более 2,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Деньги получат медицинские организации региона, они будут использованы на лечение коронавирусных больных в стационарах. Всего в 2021 году бюджет фонда обязательного медицинского страхования региона получит 5,6 млрд рублей дополнительных средств на помощь пациентам с COVID-19.

«Дополнительное финансирование позволит продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь», — отметил глава региона Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ситуация с COVID-19 в Якутии остаётся напряжённой, 6 декабря заявила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. В ковидных госпиталях проходят лечение 1301 человек, 105 из них — в тяжёлом состоянии. В реанимацию госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом.