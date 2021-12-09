Ставрополь, 9 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Ставропольскому краю выделена из федерального бюджета субсидия на оказание поддержки системе здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Сумма помощи из центра составит 476,5 млн рублей, сообщили 9 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Напомним, ранее Ставрополье уже получило на бесплатные лекарства для лечения ковидных пациентов в стационарах около 1,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, необходимо «обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий».

Всего на Ставрополье в настоящее время развернуто 3770 ковидных коек, в том числе 3057 — обеспеченных кислородом. По данным регионального минздрава, это один из самых высоких показателей обеспеченности медицинским кислородом в РФ.