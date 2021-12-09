Южно-Сахалинск, 9 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На Сахалине в Областной думе 9 декабря, в то время когда депутаты рассматривали пакет федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов, состоялся одиночный пикет. Активист Павел Абакумов пришел в здание думы с плакатом «COVID пройдёт, а QR-код останется», сообщило ИА Сах.ком.

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«Я считаю, что в данных условиях государство ведет себя как шантажист. Оно таким образом расписывается в своей беспомощности. Оно берет людей в заложники. Я больше чем уверен, что эти коды теперь если не навсегда, то очень надолго. Буду сидеть тут, пока вопрос не рассмотрят», — сказал активист.

К Абакумову присоединились ещё две неизвестные женщины, которые решили поддержать его пикет. Прибывший на место наряд полиции увёз протестующих жителей Сахалина.

В это же самое время напротив здания Областной думы в одиночном пикете стояла женщина с плакатом «QR-коды в РФ это борьба с митингами, а не с ковидом».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Законодательного собрания Камчатки Ирина Унтилова призвала прекратить манипулирование общественным мнением на теме поправок в законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».