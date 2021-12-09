Севастополь, 9 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства города 9 декабря. Накануне, 8 декабря, сообщалось о 170 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«266 человек выписаны после выздоровления. Умерли девять человек в возрасте от 64 до 87 лет», уточнили в пресс-службе.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтверждено 50 491 случай заражения коронавирусом. Выздоровели в общей сложности 46 239 человек, 1 754 умерли.

Напомним, что Севастополь первым среди регионов РФ достиг коллективного иммунитета. По данным правительства города, на утро 8 декабря сделали прививку от коронавируса 255 486 человек. Второй этап вакцинации прошли 232 025 жителей региона.