Самара, 9 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Более 260 классов находятся на карантине в школах Самары. Об этом 8 декабря сообщил исполняющий обязанности руководителя городского департамента образования Илья Осипов на заседании городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

«В общеобразовательных учреждениях по причине заболевания отсутствует 13 586 детей, что составляет 11,1% от общего числа», — приводит его слова пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что при этом 13 433 детей отсутствуют на уроках из-за ОРВИ, а у 153 детей выявили коронавирус.

«Наибольший рост заболеваемости на этой неделе зафиксирован у детей 5−9 классов, количество заболевших увеличились на 63%. На данный момент 261 класс находятся на карантине. Из них по причине ОРВИ закрыто 173 классов, из-за COVID-19 — 88», — сообщил Осипов, отметив, что эти дети обучаются дистанционно.

Сообщается, что на текущей неделе 4935 малышей не посещают детские сады. На карантине находятся 17 групп.

«Среди работников образовательной сферы 937 человек отсутствуют по причине болезни, из них новая коронавирусная инфекция была выявлена у 77», — подвергнул чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре сообщили о росте числа бессимптомных носителей коронавируса.