Диксон, Красноярский край, 9 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Первая в этом году ледовая переправа открылась в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в ГУ МЧС России по региону.

Дмитрий Часовитин Раннее утро на ледовой переправе

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По данным ведомства, из-за долгой осени и тёплого начала зимы лёд на реках региона ещё не окреп. Даже на севере края морозы начались относительно недавно. Поэтому пока открыта только одна ледовая переправа — в пгт Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

Напомним, всего в Красноярском крае планируют открыть 129 ледовых переправ, а также обустроить 19 автозимников общей протяжённостью 4578,8 км.

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