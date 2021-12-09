Улан-Удэ, 9 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в республике умерли 2259 человек.

В ковидных стационарах в настоящее время лечатся 1218 пациентов, состояние 1008 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 124 тяжёлых больных находятся в реанимации, 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё более 3 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1544 коек: занято — 1218, свободно — 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%», — отметили в оперштабе.