Абакан, 9 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции в Хакасии стали ещё 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, скончались девять женщин (68 лет, 80 лет, 82 года, 83 года, 84 года, 88 лет, 89 лет, 90 лет, 96 лет) и четверо мужчин (58 лет, 70 лет, 79 лет, 80 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1350 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 143 человек.