Сидней, Австралия, , 09:41 — REGNUM Похоже, что пандемия коронавируса не повлияет на жителей и гостей многомилионного Сиднея встретить Новый год, поскольку власти уже готовятся к проведению праздничных мероприятий в самом крупной мегаполисе Австралии. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

В этом году в центре города состоится традиционный салют в 21:00 по местному времени на фоне всемирно известного Сиднейского оперного театра. В мэрии Сиднея подтвердили, что город готовится к приезду людей в канун Нового года, а также власти надеются на дальнейшее послабление ограничений.

«Мы хотели бы, чтобы люди смогли насладиться потрясающей ночью, приезжать и останавливаться в отелях, ходить по барам, наслаждаться едой и смотреть фейерверк», — заявила мэр Сиднея Кловер Мур.