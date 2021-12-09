Матч «Тоттенхэма» отменён из-за вспышки коронавируса
Лондон, 9 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Матч Лиги конференций между английским «Тоттенхэм Хотспур» и французским «Ренном» отменён. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба лондонской команды.
Футбольный клуб «Тоттенхэм»
Матч должен был пройти 9 декабря. Причиной отмены стала вспышка коронавируса в «Тоттенхэме». В команде заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба.
После пяти туров «Ренн» является лидером группы G, в активе команды 11 очков. «Тоттенхэм» с семью очками идёт на втором месте.