Лондон, 9 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Матч Лиги конференций между английским «Тоттенхэм Хотспур» и французским «Ренном» отменён. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба лондонской команды.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Матч должен был пройти 9 декабря. Причиной отмены стала вспышка коронавируса в «Тоттенхэме». В команде заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба.

После пяти туров «Ренн» является лидером группы G, в активе команды 11 очков. «Тоттенхэм» с семью очками идёт на втором месте.