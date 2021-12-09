Пермяк через суд пытается установить факт заболевания COVID-19
Пермь, 9 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрит заявление горожанина, который просит установить факт заболевания коронавирусной инфекции по результатам анализа на антитела. Это первый иск такого рода на территории региона.
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О том, что исковое заявление принято судом в производство сообщил на своей странице в соцсети правозащитник Денис Галицкий. Он считает, что по результатам рассмотрения заявления может быть создан прецедент.
«У него (истца — ред.) просто идеальная ситуация для создания прецедента, так как между отрицательным и положительным анализами на антитела прошла буквально пара недель и дату заболевания можно установить очень точно», — отметил Галицкий.
Напомним, на территории Прикамья действуют QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или перенесенном в течение полугода заболевании. Между тем, многие люди перенесли болезнь либо «на ногах», либо в домашнем режиме, не обращаясь к медикам. В итоге для таких граждан проблематично получение QR-кода.