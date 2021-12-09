Улан-Удэ, 9 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 71 865. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 235 жителей.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 185 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в ведомстве.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 65 369 пациентов, в том числе 362 за последние сутки. В списке контактных лиц, по данным на 9 декабря, числятся 13 665 человек.