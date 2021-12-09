Благовещенск, 9 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Амурской области начало декабря оказалось тёплым как никогда. Температура воздуха днём варьировалась от — 3 до — 10 градусов, а 8 декабря в Благовещенске был побит температурный рекорд в — 1,1 градуса, сообщается в Instagram-аккаунте амурского гидрометеоцентра.

ashirova0 Термометр

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«День 8 декабря смог внести корректив в метеорологическую летопись Благовещенска: столбик термометра поднялся до отметки — 1,1°С, что является самой высокой температурой, зафиксированной в нашем городе на эту дату», — отметили метеорологи.

Рекорд был побит 8 декабря и в целом по региону. Средняя температура воздуха в Приамурье составляла — 1,3 градуса, такая погода обычно свойственна региону в середине ноября. Морозы держаться только в Тындинском районе — там воздух остыл до — 15 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, тёплую погоду в Приамурье ждали 9 и 10 декабря Предполагается, что столбик термометра будет находиться на отметке в — 2 градуса. Такую погоду в декабре метеорологи назвали нетипичной для региона.