Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Фонд, который будет предназначаться для того, чтобы оказывать финансовую поддержку журналистам и СМИ, на которых подали в суд из-за из публикаций, создадут американские власти. Об этом 8 декабря рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе онлайн-мероприятия, проходившего в рамках организуемого Вашингтоном «Саммита за демократию».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы создаем новый фонд по покрытию обязательств для предоставления финансовой поддержки журналистам и СМИ, к которым поданы судебные иски из-за их публикаций», — сказал Блинкен.

При этом он уточнил, что имеются ввиду случаи, наподобие ранее произошедшего с эквадорской журналисткой, на которую, по словам Блинкена, подали в суд из-за материала о махинациях, который касался экс-президента и должностных лиц Эквадора.

Также госсекретарь США добавил, что названный фонд создается для журналистов и СМИ, каковые, как считают в Вашингтоне, «защищаются от безосновательных юридических мер».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Соединенные Штаты Америки опубликовали новые санкционные списки, в которые были включены Звонко Веселинович и Милан Радойчич, охарактеризованные как лидеры организованной преступности на севере Косово.