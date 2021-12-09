Иркутск, 9 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 9 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6594 человека, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 144 742 (+605 за сутки). Госпитализированы 4398 (-58 за сутки). В то же время излечились 116 077 пациентов (+241 за сутки).

Ещё 557 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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