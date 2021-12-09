Варшава, 9 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Заполнение газовых хранилищ в странах Западной Европы продолжает находиться на рекордно низком уровне, в результате чего цены на газ продолжают быть высокими, а предстоящая зима, вероятнее всего, будет тяжелой. Об этом 9 декабря заявил заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса, проходящего в Хьюстоне.

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«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой», — приводит его слова РИА Новости.

В то ж время, Вацлавский уточнил, что Польша готова к зимнему отопительному сезону, так как польские газохранилища «заполнены газом примерно на 97%».

«Мы готовы к зиме. Вместе с тем, мы понимаем, что у Западной Европы есть проблемы с этим», — указал замглавы концерна.

При этом он назвал три фактора, которые, по его мнению, станут определяющими в вопросе того, как Западная Европа сможет справиться с холодами: первый — насколько холодной будет зима, второй — количество закачанного Газпромом газа в европейские хранилища и третье — поставляемый США в Европу спотовый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря с призывом отказаться от «стратегической зависимости» Европы от российского газа выступила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.