Гагра, Абхазия, 9 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Энергосистема Абхазии нуждается в инвестициях, иначе количество проблем с электричеством в стране увеличится. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания 8 декабря на выездном совещании в Гагре.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Если мы не привлечём инвестиции в энергетику (вокруг этого очень много разговоров, только инвесторов нет), не обеспечим устойчивую работу, у нас будет ещё больше проблем. Если мы хотим иметь электроэнергию, за неё надо будет платить», — сказал Бжания.

Он отметил, что нет разницы, будет ли инвестор отечественным или иностранным, так как каждый думает о прибыли.

Также президент указал на то, что в селе Бзыбь Гагрского района оплачивается только 14% потреблённой энергии. Он поручил повысить этот показатель до 51%.

Стоит отметить, что энергосистема Абхазии остаётся в государственной собственности. Тарифы на электроэнергию не повышались много лет, многие не платят и по этим ценам, в связи с чем в систему вкладывается недостаточно средств. Из-за её изношенности и роста нагрузки от крипто-ферм в республике введён график веерных отключений электричества.