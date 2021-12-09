Кемерово, 9 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 декабря, за прошедшие сутки выявлено 355 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 356 случаев.

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«Кемерово — 67, Новокузнецк — 61, Прокопьевск — 31, Белово — 28, Междуреченск — 22, Осинники — 21, Анжеро-Судженск — 18, Юрга — 16, Киселевск — 13, Калтан — 12, Мыски — 12, Березовский — девять, Новокузнецкий МР — восемь, Яшкинский МО — шесть, Гурьевский МО — четыре, Топкинский МО — четыре, Беловский МО — три, Кемеровский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Мариинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Юргинский МО — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Тайга — один, Ижморский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 252 пациента выздоровели, пятеро скончались.