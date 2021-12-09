Казань, 9 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали ещё шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 9 декабря 1318 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти одного мужчины и пяти женщин 1933−1956 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии от COVID-19 по данным на 8 декабря были вакцинированы 2 млн 141 тыс. 824 человека, за сутки привили 25 901 жителя.

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