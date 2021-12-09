Абакан, 9 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 143 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Абакане за сутки COVID-19 диагностировали у 55 человек, в Саяногорске — у 29, в Черногорске — у 24, в Абазе — у двоих, в Сорске — у одного.

С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 33 613 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за семь дней — 0,9.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в регионе было выявлено 148 носителей коронавируса.