Пекин, 9 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Китай выразил Канаде протест в связи с её решением присоединиться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр, которые в феврале 2022 года пройдут в Пекине. Об этом говорится в сообщении, 9 декабря распространённом посольством КНР в Канаде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

В тексте китайского посольства отмечается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 декабря «публично ложно заявил, что Китай якобы «нарушает права человека» и использовал это голословное обвинение «как предлог для объявления об отказе Канады направить «дипломатических представителей» на зимние Олимпийские игры в Пекине».

посольство КНР в Канаде «Китайская сторона выражает своё сильное недовольство, выступает решительно против этого и уже сделала строгое представление канадской стороне».

В документе отмечается, что Канадская сторона «принимала как летние, так и зимние Олимпийские игры и должна быть хорошо осведомлена о природе олимпийского духа», который она своими действиями подрывает. А её раздувание темы «дипломатического бойкота» является исключительно политической саморекламой.

посольство КНР в Канаде «Канадский подход всерьёз нарушает принцип политического нейтралитета спорта, зафиксированный в Олимпийской хартии, это типичный пример политизации спорта».

По словам дипломатов, действия и заявления, направленные на подрыв зимних Олимпийских игр в Пекине, должны быть немедленно прекращены. В противном случае «можно навлечь позор на собственную голову».

Как сообщало ИА REGNUM, Канада присоединяется к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2020 года в Пекине, последовав примеру США, Австралия и Великобритания.