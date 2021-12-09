Красноярск, 9 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди пожилых людей в Красноярском крае остаётся высокой. Об этом в своём телеграм-канале 9 декабря сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Mil.ru Вакцинация

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По итогам прошедших двух недель интенсивный показатель заболеваемости в категории 60+ в два раза больше, чем в возрастной группе от 18 до 29 лет.

По информации медиков, заболевание у пожилых граждан чаще протекает тяжело, регистрируются летальные исходы. В крае в 2020 году большинство из общего числа умерших от COVID-19 — граждане старше 65 лет. Такая же тенденция сохраняется и в 2021 году (более 80%).

При этом процент привитых в возрасте старше 60 лет в Красноярском крае составляет 48,5%.

«А ведь сейчас пожилым людям важно как можно скорее привиться, потому что вакцинация значительно снижает риск заболевания или тяжёлого течения, а тем более летального исхода», — подытожил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 8 декабря выявлено 158 585 носителей коронавируса, выздоровели 142 080 человек, скончались 7766 ковид-пациентов.