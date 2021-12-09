Ульяновск, 9 декабря, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие оперативные данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 8 декабря в регионе официально подтверждено 306 случаев заражения SARS-CoV-2. Это на пять случаев меньше, чем было выявлено 7 декабря.

За последние две недели, с 25 ноября по 8 декабря, количество подтверждаемых случаев заражения в сутки снизилось с 469 до 306.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 1 518 989 лабораторных исследований на коронавирус. Среднесуточное количество проводимых тестирований увеличено до 300 на 100 тыс. населения.

Под наблюдением остаются 17 915 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на дому лечатся 7,5 тыс. ковидных больных, в стационарах — 1,5 тыс. пациентов. Власти заверяют, что в больницах есть необходимый запас лекарств и медицинского кислорода.