Вашингтон, 9 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Безответственными и непродуманными назвало заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о ядерном ударе по России посольство РФ в США. Об этом 9 декабря сказано в заявлении посольства, опубликованном на странице российского диппредставительства в Facebook.

(сс) Aaron Siirila Посольство России В США

Уикер в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию о якобы эскалации у украинской границы, дал рекомендацию президенту США Джозефу Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность военных действий, вплоть до превентивного применения ядерного оружия против России.

«Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — сказано в заявлении российского диппредставительства в США.

Кроме того, в посольстве России отметили, что для американского политика, работающего в законодательном органе страны, не подобает шутить с ядерным оружием.

В диппредставительстве России задались вопросом, чьи интересы таким способом продвигает сенатор от штата Миссисипи, Украины или же военно-промышленного комплекса США, если принимать во внимание, что на территории штата отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента США Байдена, отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство.