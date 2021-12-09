Санто-Доминго, , 07:11 — REGNUM Сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики задержали катер контрабандистов, на котором изъяли партию кокаина весом 280 кг. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Доминиканская республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Операция была проведена вблизи побережья провинции Ла-Альтаграсия на востоке страны. По данным правоохранителей, изъятые наркотики транспортировались в страну из Южной Америки. В настоящее время ведётся поиск всех причастных к незаконной деятельности.

Напомним, что Доминиканская Республика за последние годы превратилась в крупнейший пункт переброски наркотиков в США и Европу. Только в текущем году у наркоторговцев в разных городах и портах страны было конфисковано более двух тонн наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Доминиканской Республики совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт с 200 кг наркотических веществ на борту.

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