Лондон, 9 декабря, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пошел на уступку в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным из-за того, что решил провести встречу с союзниками по НАТО по вопросу расширения альянса на восток. Об этом сообщает газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Издание отмечает, что Москва хочет, чтобы Североатлантический альянс взял на себя обязательство прекратить расширение своего военного присутствия на восток, в частности, в граничащих с Россией государствах. Газета считает, что согласие Байдена на компромисс по этому вопросу может напугать американских союзников в Восточной Европе.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального «компромисса» с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», — указано в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден поддержал долгосрочное американское военное присутствие в Европе. Также американский президент выступил за размещение войск США в Азиатско-Тихоокеанском регионе якобы для поддержания стабильности в мире.