Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена учитывает возможные риски от введения дополнительных санаций против России, в частности, опасается цен на бензин в Соединённых Штатах, сообщил 8 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Будет очень сложно нанести серьезный экономический ущерб России, не затрагивая энергетические рынки», — объяснил бывший сотрудник Госдепартамента США, который сейчас является старшим научным сотрудником Атлантического совета.

Вместе с тем ответственные за подготовку новых санкций США пытаются составить «целое меню вариантов» давления на Россию и использовать его в зависимости от ситуации.

«Мы не будем делать всё в этом меню сразу. Энергетическая часть — это более экстремальный вариант, если в этом возникнет необходимость», — сказал CNN чиновник, который принимает участие в работе Белого дома.

Напомним, цены на бензин в США стали одним из негативных факторов, повлиявших падение рейтинга Байдена до минимального значения. В ноябре 2021 года американский президент поручил Федеральной торговой комиссии расследовать «антипотребительское поведение нефтегазовых компаний» на рынке.

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