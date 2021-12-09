Киев, 9 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Украина готова пойти на уступки в диалоге с Россией, но при условии встречных шагов со стороны Москвы, заявил 8 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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По словам украинского министра, такие уступки не должны касаться тем, которые на Украине считают фундаментальными для развития государства, включая вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

«Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вступление Украины в НАТО — «красная линия» для России, событие, которое не должно произойти и станет слишком опасным для того, чтобы его можно было допустить. Соответствующие опасения в Москве намерены обсуждать с руководством Североатлантического альянса.