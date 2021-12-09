Вашингтон, 9 декабря, 2021, 04:18 — ИА Регнум. США не способны обеспечить военную защиту Украины в ближайшее время в случае возможного военного конфликта с Россией, завила бывший аналитик министерства обороны Соединенных Штатов Карен Квятковски.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«США и лишенная миссии НАТО никоим образом не смогут в ближайшее время предоставить защиту, которая потребуется Украине, чтобы отбить российское вторжение, уж точно не этой зимой», — приводит ее слова РИА Новости.

Квятковски не исключила, что в текущей ситуации сама Украина может пойти на провокации против России. Однако, по ее мнению, сложная политика Вашингтона не позволит довести ситуацию до военного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не планирует оказывать Киеву дополнительную военную помощь. По его словам, ситуация на российско-украинской границе не является основанием для увеличения объемов поставки вооружений.