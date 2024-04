Лос-Анджелес, США, 9 декабря, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Потоковый сервис Paramount Plus назвал дату премьеру специального выпуска анимационного сериала для взрослых «Южный парк». Об этом 8 декабря сообщил портал The Wrap.

Цитата из м/ф «Южный парк». реж Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун. 1997. США «Южный парк»

Спецэпизод с названием South Park: Post Covid: The Return of Covid будет посвящён теме коронавируса. Сюжет расскажет о том, как герои сериала Стэнли Марш, Кайл Брофловски и Эрик Картман вернутся назад во времени, чтобы предотвратить не только очередную смерть Кенни Маккормика, но и саму эпидемию. Paramount Plus покажет новую серию «Южного парка» 16 декабря 2021 года.

Напомним, ранее канал Comedy Central продлил сериал «Южный парк» до 30 сезона. Кроме того, Paramount Plus заказал производство 14 полнометражных фильмов на основе популярного сатирического шоу.